Roma. Bloccato “rider” pusher di cocaina

Comando Provinciale di Roma – Roma , 01/01/2021 10:42

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino senegalese di 41 anni, senza fissa dimora e sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, senza occupazione e con precedenti, è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in sella ad una bicicletta tra i lotti abitativi del Quarticciolo, da un carabiniere libero dal servizio che lo stava osservando. L’intuizione del militare è diventata certezza quando il “rider” è stato notato maneggiare qualcosa sotto la sella della bici e successivamente appartarsi in via Ostuni con due persone per scambiare qualcosa.

Il Carabiniere, che nel frattempo aveva richiesto l’intervento dei colleghi della Stazione, ha proceduto al controllo e alla perquisizione personale e veicolare della bici, riuscendo così a rinvenire e sequestrare 15 dosi di cocaina del peso di circa 10 g, avvolti in cellophane termosaldati, e della somma contante di 70 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. Il 41enne dopo l’arrestato e stato portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

fonte – https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/bloccato-rider-pusher-di-cocaina