Vaccino. Covid, a oggi le persone vaccinate sono 35.850

Dati aggiornati alle ore 18.39

(DIRE) Roma, 1 Gennaio – In Italia sono 35.850 le persone vaccinate contro il CoViD-19 in Italia. Così il report della struttura del Commissario Straordinario CoViD-19 disponibile online. Si tratta di 20.458 donne e 15.392 uomini. Tra loro 31.716 operatori sanitari e sociosanitari, 2.192 appartenenti al personale non sanitario e 1.942 ospiti di RSA. La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 50 e i 59 anni (10.341 persone), segue quella 40-49 (8.281) e 30-39 (6.342). I dati sono aggiornati alle 18.39 di oggi. (Ran/Dire) 19:54 01-01-21