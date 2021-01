Pescara: anziana scomparsa ritrovata

Il pomeriggio del 31 Dicembre, una signora anziana e con problemi di salute, si allontana da casa, in via Acquaviva, facendo perdere le sue tracce. Non è la prima volta che lo fa, ma in passato è sempre stata ritrovata subito. Intanto i familiari, preoccupati, si rivolgono alla Polizia di Stato sporgendo denuncia. Passano le ore e di lei nessuna notizia. Viene attivato il Piano di Ricerche per le persone scomparse che coinvolge anche Vigili del Fuoco e Protezione Civile, con istituzione del Posto Avanzato di Ricerca in Largo Madonna, luogo dove viene ritrovato il cellulare della donna. Si cerca la anziana ovunque e con il passare delle ore e il freddo della notte, la situazione si fa ancora più allarmante. Finalmente, pochi minuti prima dello scoccare della mezzanotte, la signora viene rintracciata dalla nostra Squadra Volante in via Fonte Borea: è disorientata e infreddolita, ma, tutto sommato, sembra stare bene. Per precauzione, trascorre la notte in ospedale e prima del tradizionale pranzo del primo dell’anno, ritorna a casa dai suoi cari.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Pescara/articolo/20195ff0333db400d690048088