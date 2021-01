Pescara: scoperta festa privata in un ufficio

All’alba di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta in via Lungaterno Sud perché erano giunte al 113 diverse segnalazioni di rumori e schiamazzi provenienti da un locale ad uso ufficio. Sul posto, la Squadra Volante, accertato che dal locale proveniva effettivamente musica ad alto volume, è riuscita a farsi aprire la porta, scoprendo che ancora era in corso una festa privata. Gli agenti hanno identificato 13 persone, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, tutti senza mascherina, residenti altrove e non conviventi tra loro, alcuni addirittura provenienti da altri Comuni. Il titolare dell’Ufficio ha ammesso di avere organizzato una festa per la notte di San Silvestro, con la partecipazione di dipendenti ed alcuni amici. Le 13 persone identificate, tra cui 6 donne e 7 uomini, sono state tutte sanzionate per avere contravvenuto alle disposizioni vigenti per il contenimento del Covid-19.

