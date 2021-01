«Vaccinarsi è un dovere. Ora è tempo di costruttori». Angoscia e speranza per la Calabria

di Peppe Giannetto – Questo 1 Gennaio non è stato un Capodanno normale, né normale sarà l’anno nuovo e per tanti motivi. Siamo vissuti per due anni e mezzo da quando c’è questo governo in un presente liquefatto e degenerativo, nel quale ogni alito di crescita è stato attutito nell’indeterminatezza politica che ha regnato nel Paese e di chi aveva proclamato la «decrescita felice.» L’ augurio che ci siamo dati a Capodanno porta ad un impegno di bene più forte della nostalgia per il tempo trascorso o della clessidra delle ore che avanzano spietatamente Veniamo da una decina di lunghi mesi che hanno deformato i nostri programmi, i nostri disegni, i nostri obiettivi e i nostri rapporti, ma che innanzitutto ci hanno obbligato, a domandarci verso dove stiamo camminando prima di essere riassorbiti nella grande superficialità e faciloneria in cui siamo generalmente immersi. Anche Reggio Calabria ha pagato il suo prezzo, in termini di vite umane, acceso dalla spirale di quel visitatore inaspettato, inimmaginabile e viscido chiamato Covid. Ora l’impegno è tutto rivolto sul vaccino nel quale ci siamo affidati con fiducia per venire fuori rapidamente dal cunicolo della pandemia. Nel suo messaggio agli italiani, il presidente Mattarella, il miglior risultato di ascolti, più di 15 milioni di italiani lo hanno seguito sulle varie testate televisive frantumando i numeri dell’anno passato, forse con la connivenza del lockdown.

Ci ha chiamato ad avere «Coraggio», «Responsabilità» è «Ripartenza». «Ripartiamo: la scienza ci offre l’arma più forte» È stato subito duro fissando il suo intervento sul tema principale, il negazionismo sui vaccini: «la scienza ci offre l’arma più forte, prevalendo su inettitudine e preclusioni. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un obbligo, ha marcato con estrema austerità e compostezza il presidente. «Io lo farò non appena possibile», ha assicurato dopo aver più volte rimarcato come oggi la scienza sia l’unica luce ad illuminare un tragitto mai stato così cupo.

E noi con chi dovremmo stare? Assolutamente non con i “No Vax” se non altro per un’essenziale questione di salute verso noi stessi e verso gli altri. Occorre però ugualmente e moralmente ammettere che una certa forma di onnipotenza della scienza che per anni ci è stata rivenduta ha fatto cilecca proprio davanti alla comparsa del virus. Le illusioni di un progresso inarrestabile sono bruscamente andate in frantumi. Abbiamo doverosamente fatti i conti con un confine e da qui oggi si riparte. Un insegnamento di vita ci è stata recapitato attraverso la prova che abbiamo affrontato e stiamo ancora combattendo. Non si tratta di osservare le cose in positivo o di fare appello ai buoni sentimenti. «Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori», ha evidenziato il presidente Mattarella. Il cammino è difficoltoso e gravoso. Oltre all’emergenza assistenziale ci sono i timori e le angosce più diffuse, gli scenari indeterminati del lavoro per i tanti imprenditori, per i tanti commercianti, per gli studenti appesi nell’incertezza.

E non ci saneranno certamente i colpi di bonus. Dalla politica c’è poco da aspettarci, se solo finisse la logica dello scaricabarile ininterrotto e permanente fra Comune, Regione e Governo che ha contrassegnato questi mesi sarebbe già qualcosa. Oggi dovremmo domandarci se esiste ancora una politica. Ci presentiamo al 2021 con le incognite di sempre e con gli stessi impegni e giuramenti di cambiamenti, di “rivoluzioni”, ma ininterrottamente con gli stessi uomini che stanno da decenni su quegli scranni. E nello specifico in vista delle vicine elezioni, gl’immaginabili “eroi per salvare la Calabria si sono riprodotti: un vero e proprio annuario che comprendono nomi come De Magistris. Sgarbi, Giletti… perfino la Barbara D’Urso che ha la madre di Sant’Eufemia d’Aspromonte, per cui potrebbe essere legittimata a concorrere alla carica più alta della Regione Calabria. Alcuni hanno subito smentito, altri si trattengono nell’attesa di una eventuale convocazione dai palazzi romani prima di mettere in mostra i loro faccioni sui manifesti murari delle nostre città. Non c’è niente che infiamma gli animi più di una bella “lotta elettorale” per poter dimenticare sia il 2020, sia il Presidente Mattarella, sia il covid, sia la crisi economica che ci avvolge.