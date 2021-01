Fisco. Meloni: Da Agenzia Entrate pronti 50 mln di atti

Riscossioni, pignoramenti e pignoramenti e accertamenti, intervenire subito

(DIRE) Roma, 3 Gen. – “L’Agenzia delle Entrate si prepara a scaraventare sulla testa degli italiani 50 milioni di atti tra riscossioni, pignoramenti e accertamenti fiscali, nonostante la Nazione si trovi in piena crisi sanitaria, economica e sociale. L’inerzia del Governo, ormai prossimo alla dipartita, rischia di aggravare e rendere insostenibile la situazione: occorre intervenire subito con nuove rottamazioni, scomputo degli interessi e saldo e stralcio per lavoratori autonomi e partite iva sovraindebitate, comprese quelle che hanno dovuto chiudere negli ultimi 5 anni. La priorita’ deve essere quella di far ripartire l’economia per rendere sostenibile il sistema Italia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com/Ran/Dire) 16:23 03-01-21