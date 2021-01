USA. Uccise donna incinta rapendone il feto. Fissata il 12 Gennaio l’esecuzione capitale

Il 12 Gennaio 2021 sarà eseguita la condanna capitale tramite iniezione letale nei confronti di Lisa Montgomery. Sarà la prima esecuzione di una detenuta in una prigione federale USA in circa 70 anni di storia carceraria, un precedente fu nel 1953. La signora era stata condannata a morte per aver strangolato ed ucciso nel 2004, una donna incinta di otto mesi e poi averle asportato il feto, squarciandole la pancia, per portalo con se e fare credere che fosse proprio. Negli USA, durante gli anni del processo, la difesa aveva inutilmente tentato l’infermità mentale, tesi respinta dal tribunale giudicante.

