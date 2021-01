Auto. Mit: 119.454 immatricolazioni nel mese di Dicembre (-14,95%)

(DIRE) Roma, 4 Gen. – La Motorizzazione ha immatricolato – nel mese di Dicembre 2020 – 119.454 autovetture, con una variazione di -14,95% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 140.448 (nel mese di novembre 2020 sono state invece immatricolate 138.559 autovetture, con una variazione di -8,24% rispetto a novembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 151.001). Nello stesso periodo di dicembre 2020 sono stati registrati 276.665 trasferimenti di proprieta’ di auto usate, con una variazione di -13,76% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono registrati 320.799 (nel mese di novembre 2020 sono stati invece registrati 295.546 trasferimenti di proprieta’ di auto usate, con una variazione di -12,07% rispetto a novembre 2019, durante il quale ne furono registrati 336.112). Nel mese di dicembre 2020 il volume globale delle vendite (396.119 autovetture) ha dunque interessato per il 30,16% auto nuove e per il 69,84% auto usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.12.2020, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprieta’ si riferiscono alle certificazioni di avvenuto trasferimento di proprieta’ rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione Civile nel mese di dicembre 2020 e rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli alla data del 31.12.2020. Nel periodo gennaio-dicembre 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.381.496 autovetture, con una variazione di -27,93% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 1.916.949. Nello stesso periodo di gennaio-dicembre 2020 sono stati registrati 3.018.301 trasferimenti di proprieta’ di auto usate, con una variazione di -27,89% rispetto a gennaio-dicembre 2019, durante il quale ne furono registrati 4.185.530. (Com/Lum/ Dire) 18:31 04-01-21