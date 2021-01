AVO Palermo progetto la Befana della gioia consegnati giocattoli ed indumenti ai giovani in difficoltà delle parrocchie Maria SS della Grazia e San Giuseppe

All’approssimarsi di una festa importante come è l’Epifania i bambini ricevono dai loro genitori e dai loro parenti ceste piene zeppe di regali, vestiti e dolciumi. Purtroppo nella nostra Società non tutti i bambini possono avere la fortuna di vivere in una famiglia in grado di soddisfare le loro richieste. Esistono purtroppo parti della nostra società che vivono ai margini di essa e questa diseguaglianza in un momento di crisi causato dalla pandemia viene accentuata. Consapevoli di questa tragica realtà i Volontari di AVO Palermo hanno dato vita al Progetto “La Befana della Gioia” che ha permesso di raccogliere poco più di 800 giocattoli per bambini e bambine.

Il Presidente di AVO Palermo Andrea Monteleone a questo proposito ringrazia i volontari che si sono impegnati in questo progetto, ed in particolar modo Jessica Giordano, Anna Rusticano, Franco Lipari, Lo Re Salvatore, Provenzano Giuseppe e Gaetano Bonura che grazie al loro impegno ed alla loro volontà si è realizzata questa bella iniziativa. Una parte di questi doni sono stati consegnati a Padre Ugo Di Marzo della Parrocchia di Maria SS. Delle Grazie di Roccella che già da tempo si trova in prima linea nel portare una parola e tanta attenzione a tutti quei ragazzi che vivono in una zona disagiata di Palermo e tristemente famosa per fatti sicuramente non positivi.

Il lavoro svolto da Padre Ugo è encomiabile sotto ogni punto di vista e merita tutto l’aiuto possibile da parte delle Istituzioni e da chi fa vero volontariato, da qui nasce la scelta di AVO Palermo verso questo territorio che ha il pieno diritto di crescere ed evolversi positivamente dando una vera speranza di vita per tutti i suoi abitanti. L’altro gruppo di giocattoli raccolti dai volontari AVO è stato consegnato a Padre Fabrizio Subba della Parrocchia di San Giuseppe di Passo di Rigano. Anche Padre Fabrizio nel suo territorio è diventato un importante punto di riferimento per tutti quei giovani che hanno la volontà di affrancarsi dalle difficoltà del territorio. Grazie all’impegno profuso da Padre Fabrizio anche questo territorio della città di Palermo vede una luce di speranza e l’azione di AVO Palermo è indirizzata verso questi importanti obiettivi necessari a far crescere la sicurezza e la volontà di un futuro migliore per i giovani del quartiere.

Il Presidente AVO Palermo – Dr. Andrea Monteleone