12:16 – Questa mattina alle 06:49 ora locale (07:49 ora italiana), ad una profondità di 10 km, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo mb 4.7 con epicentro in Croazia, non lontano da Petrinja, scrive TGCOM24. La cittadina attualmente sta ricorrendo alle operazioni di assistenza alle popolazioni per il terremoto che ha provocato ingenti danni circa una settimana fa.

