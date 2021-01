Meteo: freddo, pioggia e neve al Nord, bel tempo incerto al Sud, previsti forti venti

12:56 – Ancora instabilità sulla Penisola Italiana, in quanto è ancora presente una circolazione ciclonica che porta pioggia e neve anche a bassa quota. Il Nord, soprattutto in Lombardia, in Piemonte e sulla Liguria di Ponente, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia vedono già da questa mattina piogge e forti instabilità metereologiche, mentre sui rilievi alpini dai 300 metri di quota si aspettano nevicate anche copiose. Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia invece registrano un leggero sole che fa capolino fra le nubi, ma bisogna comunque porre attenzione ad occasionali piogge locali. Nel pomeriggio la situazione resterà prevalentemente invariata, soltanto il Sud potrebbe registrare un lieve miglioramento. L’Italia è invasa da venti anche forti provenienti dai quadranti meridionali, tranne in Sardegna ove si potrebbero verificare raffiche sostenute di Maestrale. A Venezia, infine, scrive ilmeteo.it, è prevista acqua alta con un’onda di marea a circa 100 cm. Le temperature invece mostrano un’ampia varietà, infatti al Nord e in alta quota le minime potrebbero raggiungere i 0° C con massime tra i 2° C e i 9° C, al Centro e al Sud invece si ha un lieve rialzo, infatti le temperature minime si aggirano intorno ai 6° C, mentre le massime in alcune zone potrebbero raggiungere anche i 14°C.

SM