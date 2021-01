Nuova stretta del Governo: stop spostamenti e misure più rigide

Stasera il Consiglio dei ministri per le nuove norme, si discuterà anche della riapertura delle scuole

Roma – Nel decreto che entra in Consiglio dei Ministri questa sera è confermato il divieto di spostamento tra regioni a partire dal 7 Gennaio e fino al 15. Nei giorni festivi e prefestivi dello stesso periodo, le misure saranno ulteriormente inasprite: scatta cioè il divieto di lasciare i Comuni, con l’esclusione della circolazione dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri.

“Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, è il testo della bozza di Decreto. Sempre consentita la possibilità di rientro alle proprie residenze o domicilio.

Confermata la possibilità di spostarsi verso un’abitazione privata in regione, una sola volta al giorno tra le 5 e le 22. Nei giorni festivi e prefestivi “sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 Dicembre 2020”, si tratta cioè delle regole valide per le zone arancioni.

