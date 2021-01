Trieste, incendio abitazione

In data odierna, alle 9, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ananian per l’incendio di un appartamento. Le squadre, intervenute con il supporto dell’autoscala e dell’autobotte, hanno domato l’incendio localizzato nella camera da letto. 3 persone sono state affidate al personale sanitario a causa delle inalazioni dei fumi della combustione, tra cui l’abitante dell’appartamento interessato.

Sul posto il funzionario di guardia e la Polizia di Stato.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=69468