Turchia, Istanbul: riserve idriche sotto il 20%, punto più basso ultimi 15 anni

11:52 – A causa della scarsità delle piogge avvenute quest’anno, sebbene sia iniziato l’Inverno, l’acqua nelle dighe della città turca di Istanbul ha raggiunto il punto più basso degli ultimi 15 anni, scrive ANSA, il 19,79% della loro capacità. L’Iski, l’azienda idrica municipale, afferma che tale situazione ha prodotto una scarsità nella riserva d’acqua, infatti attualmente sono disponibili soltanto 166 milioni di metri cubi, considerando un consumo medio quotidiano di 2,8 milioni di metri cubi nella metropoli. A tal proposito, il post di Twitter pubblicato dall’Iski afferma: “La quantità di acqua fornita a Istanbul il 3 gennaio 2021: 2 milioni 758mila metri cubi. Tasso di occupazione delle nostre risorse di acqua potabile al 4 gennaio 2021: 19,79%”. Ad Istanbul si uniscono anche Ankara e Smirne, secondo il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, altre due maggiori città della Turchia. Il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, in un post su Twitter afferma che sono già stati presi dei provvedimenti, infatti si legge: “İSKİ ha iniziato a distribuire apparecchi per rubinetti per risparmiare acqua. Usiamo sicuramente queste teste che faranno risparmiare 350/400 tonnellate di acqua all’anno. Viviamo in un anno secco e dobbiamo stare molto attenti al nostro consumo di acqua.”

SM