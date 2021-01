Vaccino. Zampa: Fatte 170mila dosi, regioni recuperino tempo perso

(DIRE) Roma, 4 Gen. – “Sono 170 mila le dosi di vaccino che sono state somministrate”. Cosi’ Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, a Rai Radiouno nel corso di ‘Che giorno e”. “Le regioni si stanno rodando, ieri ho sentito dire dai governatori che due giorni un po’ lenti si recuperano, bene recuperiamoli. Sono convinta che ci sia la possibilita’ di arrivare a 13-14 milioni di vaccinati entro marzo-aprile, adesso non mi sembra equo giudicare in modo negativo, ma non c’e’ tempo da perdere”, conclude. (Lum/ Dire) 11:59 04-01-21