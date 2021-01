Covid-19. 15.378 Nuovi casi con 135mila tamponi, positività scende a 11,38%, 649 decessi e terapie intensive in calo (-10)

(DIRE) Roma, 5 Gen. – I nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono 15.378 a fronte di 135.106 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano stati 10.800 con quasi 78mila tamponi. Il tasso dei positivi che ieri era del 13,8% passa quindi a 11,38%. Torna a crescere il numero delle vittime giornaliere per covid in Italia, 649 nelle ultime ventiquattro ore. Ieri erano state 348, domenica 347. Scendono ancora le terapie intensive in Italia occupate da pazienti con coronavirus, nelle ultime ventiquattro ore sono dieci le terapie intensive in meno occupate. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Oggi ne sono occupate 2.569, ieri 2.579, domenica 2.583. (Sor/Dire) 17:19 05-01-21