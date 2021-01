Covid. Calabria, scuole superiori chiuse dal 7 al 31 Gennaio, elementari e medie stop fino al 15, aperti asili

(DIRE) Reggio Calabria, 5 Gen. – Sospensione delle attivita’ didattiche in presenza per le scuole superiori dal 7 al 31 gennaio. Per le scuole elementari e medie la sospensione e’ prevista, invece, dal 7 al 15 gennaio. L’attivita’ didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, continuera’ a svolgersi integralmente in presenza. E’ quanto prevede l’ordinanza sulle scuole firmata oggi dal presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirli’. Alla base della decisione vi e’ anche lo studio sanitario effettuato dal Cts che ha indotto i vertici della Regione a effettuare questa scelta. Ulteriori decisioni saranno prese in base all’andamento dei dati di contagio. (Mav/Dire) 18:27 05-01-21