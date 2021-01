Governo. Renzi: Con Conte problema politico, lo aspettiamo in Senato

(DIRE) Roma, 5 Gen. – “Magari avessimo un problema personale: noi abbiamo un problema politico con Conte. Sul Recovery, sul Mes, sull’intelligence, sulla scuola, sull’alta velocita’, sul garantismo, sul ruolo internazionale dell’Italia e sulla presenza nel Mediterraneo, sul rapporto con gli Stati Uniti, sul lavoro e il reddito di cittadinanza, sulla crescita, sullo stile istituzionale ho argomentato idee diverse. Non e’ un fatto personale, si chiama politica”. Cosi’ Matteo Renzi nella enews. Il leader di Italia viva aggiunge: “Il Premier ha detto che verra’ in Parlamento in modo trasparente. Lo aspettiamo in Senato”. (Rai/ Dire) 12:19 05-01-21