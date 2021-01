Udine. Arrestato albanese destinatario di mandato d’arresto europeo

Nell’ambito dell’operazione “WANTED 3”, personale della Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Generale di Trieste e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il 28 dicembre scorso ha tratto in arresto un 43 enne cittadino albanese, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo.

Il 28 Dicembre scorso, la Polizia spagnola ha dato esecuzione al Mandato di Arresto Europeo, disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso in data 19.06.2017 dalla Procura Generale della Repubblica di Trieste, nei confronti di un 43 enne cittadino albanese. L’uomo deve scontare la pena della reclusione di 5 anni e 4 mesi, a seguito di un cumulo di condanne dei Tribunali di Udine e Treviso, per fatti occorsi nelle province citate, tra il 2004 e 2005. Gli eventi in questione riguardano alcuni episodi di natura predatoria: in particolare, in questa provincia, l’uomo si rendeva responsabile di una rapina in villa nella bassa Friulana; il soggetto, in ore notturne e in concorso con altri due complici, perpetrava un furto all’interno di un’abitazione il cui proprietario, svegliato dai rumori, sorprendeva i ladri che, dopo essersi impossessati di denaro contante, per assicurarsi la fuga, cagionavano lesioni al malcapitato anche mediante un tentativo di investimento con l’auto.

A seguito del provvedimento di carcerazione, le lunghe e articolate indagini esperite da questa articolazione investigativa permettevano di acclarare che il soggetto aveva lasciato l’Italia. Successivamente, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, venivano acquisiti elementi che davano conto che il ricercato si trovasse in Spagna, ove è stato seguito il Mandato di Arresto Europeo, che la Procura Generale di Trieste aveva predisposto. Il giorno 28 Dicembre scorso infatti, il cittadino albanese veniva tratto in arresto nella città spagnola di LA CORUNA. Sono in corso le procedure estradizionali.

