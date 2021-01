Italia, vaccino anti-covid-19 inoculato a 259.481 persone

La somministrazione delle 469. 950 dosi di vaccino contro il covid-19 è iniziata in tutta Italia il 31 Dicembre. Da allora ad oggi sono state vaccinate 259.481 persone. Il 27 Dicembre sono state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino e poi dal 30 Dicembre 2020 all’1 Gennaio 2021 ne sono state consegnate 469.950. In Italia, in base ai dati forniti sul sito dell’AIFA l’ (Agenzia Italiana del Farmaco), esistono ad oggi 293 punti di somministrazione.

Nel Nostro Paese sino ad ora ad essere state sottoposte al vaccino contro il nuovo coronavirus sono state più donne (157.748) che uomini (101.733). Le tre fasce d’età maggiormente vaccinate sono quelle di persone che vanno: dai 50 ai 59 anni con 74.751; poi quella che va dai 40 ai 49 con 58.392 e quella dai 30 ai 39 con 45.309. Tra le Regioni più virtuose il Lazio con 35.686 somministrazioni, la Sicilia 29.258 e il Veneto 28.711.

In base ai protocolli la categoria che si è sottoposta maggiormente al vaccino è quella degli operatori sanitari e socio sanitari con 223.066 soggetti, poi 22.287 sono personale non sanitario e quindi 14.130 persone ospiti nelle strutture residenziali.

FMP

fonte – https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzg4YmI5NDQtZDM5ZC00ZTIyLTgxN2MtOTBkMWM4MTUyYTg0IiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9