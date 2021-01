La Cina ostacola la “visita” dell’OMS

Gli ispettori dell’OMS non hanno ancora ricevuto l’ok dalle autorità cinesi. La loro missione è quella di constatare la situazione attuale e tracciare l’evoluzione della pandemia, partita come tutti ricordano, lo scorso anno dalla città cinese di Wuhan. Ma lo stesso direttore dell’OMS si è detto deluso per la scarsa collaborazione dimostrata dal governo di Pechino riguardo la visita del personale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità constatando che non è solo una questioni di visti d’ingresso in Cina a rallentare tutto. Il Ministero degli Esteri della Cina ha prontamente ribattuto questa mattina, tramite la sua portavoce: “si sta ancora discutendo su “data specifica e organizzazione specifica della visita del gruppo di esperti”

