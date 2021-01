Renzi: non esiste un Governo di scopo, Conte faccia o tocca ad altri

(DIRE) Roma, 6 Gennaio – “Secondo me non esistono i governi di scopo, esistono i governi che devono lavorare. Se il governo Conte è in grado di farlo lo faccia, altrimenti toccherà ad altri”. così l’ex premier Matteo Renzi. Con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “magari fosse una questione personale, le questioni personali si risolvono. Del resto, quando Conte è stato indicato come nuovo presidente del Consiglio lo abbiamo indicato anche noi, pur di mandare a casa Salvini, ma non si può governare solo contro. Adesso bisogna dar risposte alla crisi economica, ai soldi che mettiamo nel Recovery, che vanno ad aumentare il debito”, aggiunge Matteo Renzi, leader di Italia viva. (Ran/Dire) 19:29 06-01-21