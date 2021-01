Vaccino. Da EMA via libera a Moderna

(DIRE) Roma, 6 Gen. – Via libera dell’agenzia europea del farmaco (Ema) al vaccino Moderna, che diventa così il secondo vaccino ad essere autorizzato dalla UE dopo l’ok al vaccino Pfizer-Biontech. L’organizzazione continua intanto le proprie valutazioni sul vaccino AstraZeneca, già approvato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. “Questo vaccino ci fornisce un altro strumento per superare l’emergenza- ha detto il direttore esecutivo di Ema, Emer Cooke- E’ una testimonianza degli sforzi e dell’impegno di tutte le parti coinvolte” “Come per tutte le medicine, monitoreremo da vicino i dati sulla la sicurezza e l’efficacia del vaccino per assicurare protezione ai cittadini europei. Il nostro lavoro – ha concluso Cooke – sarà sempre guidato dalle evidenze scientifiche e dalla nostra volontà di salvaguardare la salute dei cittadini europei.” (Com/Uct/ Dire) 14:13 06-01-21