Covid. La Nigeria comincierà a vaccinare a Febbraio grazie a Covax

Il 30% immunizzato entro l’anno, virologi studiano variante virus

(DIRE) Roma, 7 Gen. – La Nigeria comincera’ a vaccinare la popolazione contro il Covid-19 entro il mese prossimo tramite una prima tranche di 100.000 dosi del vaccino Pfizer-BionTech ottenute grazie alla Covax, l’alleanza internazionale contro il coronavirus, lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) per sostenere i paesi svantaggiati. Lo ha annunciato il capo dell’Agenzia per le emergenze sanitarie, Faisal Shuaib, chiarendo che entro l’anno il governo intende immunizzare il 40 per cento dei nigeriani a partire dalle professioni piu’ a rischio: personale medico-sanitario, forze di sicurezza, politici ed insegnanti, e poi anziani e malati. Entro il 2022 invece si puntera’ a vaccinare un altro 30 per cento della popolazione. La Nigeria, con quasi 200 milioni di abitanti, e’ tra i paesi piu’ popolosi dell’Africa e tra quelli anche piu’ colpiti dalla pandemia, dove si sono registrati quasi 100.000 contagi, 1.200 solo nella giornata di lunedi’, un record per il Paese. Anche qui, come in Sudafrica, e’ stata individuata una mutazione del virus, attualmente allo studio dei ricercatori. Uno di loro, Sunday Omilabu, direttore del Centro di virologia dell’Unviersita’ di Lagos, ad Aljazeera ha spiegato: “La variante nigeriana e’ molto diversa da quella sudafricana e britannica, e ancora non e’ certo se l’accelerazione nei contagi dipenda da questa. E’ anche improbabile che faccia perdere efficacia al vaccino. Dobbiamo rimanere lucidi e continuare a studiare questo virus perche’- ha concluso il virologo- e’ plausibile che scopriremo sempre piu’ varianti”. (Alf/Dire) 18:57 07-01-21