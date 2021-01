Padova, incendio garage a Cartura

In data odierna, alle 7.40, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cartura per l’incendio di una struttura adibita a garage. Le squadre, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Abano Terme, hanno prontamente domato le fiamme che hanno interessato un’autovettura, alcune biciclette e mobili evitando la propagazione dell’incendio alla parte attigua adibita a stalla. Intervenuta anche la squadra NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radioattivo) per la bonifica e messa in sicurezza del tetto del garage, in materiale eternit, collassato a causa del rogo.

