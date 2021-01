Recovery. Gelmini: Per FI giovani al centro, formazione e lavoro cruciali

(DIRE) Roma, 7 Gen. – “La nostra proposta di Recovery Plan vuole davvero mettere al centro i giovani, non solo perche’ utilizzeremo risorse che in parte andranno ad accrescere il nostro debito pubblico e quindi ricadranno sulle loro spalle, ma anche perche’ sono proprio le nuove generazioni quelle che hanno sofferto di piu’ per la pandemia”. Cosi’ Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, durante una conferenza stampa del movimento azzurro. “Risolvere il problema dell’incrocio fra domanda e offerta di lavoro, superando l’attuale imbuto dell’Anpal, e magari trasformare gli Its, gli Istituti tecnici superiori, in vere e proprie Smart Accademy in stretto collegamento con le imprese, vuol dire dare una ricetta diversa rispetto al reddito di cittadinanza. Noi nel Recovery Plan diamo centralita’ ai giovani, al tema della formazione, dell’alternanza scuola-lavoro. Con Valentina Aprea e con tutti i parlamentari delle Commissioni Cultura di Camera e Senato abbiamo costruito un progetto che mette davvero in primo piano la formazione. Non si puo’ andare avanti solo con bonus e sussidi, occorre dare ai giovani l’opportunita’ di costruirsi un futuro”, termina Gelmini. (Com/Sor/ Dire) 17:55 07-01-21