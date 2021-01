Covid. Sicilia, con nuova ordinanza tamponi per chi arriva fino al 31/1

Test settimanali per lavoratori esercizi commerciali

(DIRE) Palermo, 8 Gen. – Restano attivi fino al 31 gennaio i controlli per i passeggeri in arrivo in Sicilia, cosi’ come la registrazione obbligatoria sul sito dedicato e il tampone rapido. Lo prevede la nuova ordinanza anti-contagio firmata in serata dal governatore Nello Musumeci. Previste, inoltre, misure di distanziamento interpersonale negli esercizi commerciali, con la previsione di screening per gli operatori: i titolari delle attivita’, infatti, potranno prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente, dei tamponi rapidi settimanali in modalità drive-in per i propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. L’ordinanza prevede poi per i sindaci la facolta’ di regolamentare l’accesso nelle zone commerciali per evitare gli assembramenti. (Sac/Dire) 19:15 08-01-21