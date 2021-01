IA “sceglie” embrioni: possibile aiuto per triplicare nascite con fecondazione assistita

12:07 – Uno studio israeliano pubblicato dalla rivista Acta Informatica Medica, afferma ANSA, dimostra come la fecondazione assistita potrebbe essere migliorata attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, permettendo così la nascita di molti più bambini. Per triplicare la probabilità di gravidanza, viene utilizzato un algoritmo ben preciso che “sceglie” tra tutti. l’embrione che ha più possibilità di sopravvivere. Attraverso l’uso di “un video dello sviluppo dell’embrione in un incubatore per cinque giorni”, l’algoritmo dovrebbe apprendere come si comporta un embrione sano, lo strumento infatti riesce a percepire tutti gli aspetti della corretta evoluzione, studiando tutti i particolari, sarà così in grado di scegliere l’embrione che ha più possibilità di sopravvivere. “I test sulla metodica sono ancora in corso, ma dai primi risultati sembra che, al confronto con i metodi di selezione tradizionali, il tasso di successo sia triplo. La tecnologia dovrebbe essere disponibile commercialmente entro il 2021” (cit. ANSA).

SM