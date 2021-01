Pesaro, soccorsi due escursionisti in difficoltà sul Monte Catria

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per soccorrere due escursionisti che avevano perso l’orientamento durante un’uscita sul monte Catria. Una squadra di Vigili del fuoco con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha immediatamente iniziato le ricerche. Dopo aver raggiunto e battuto la zona di ricerca indicata, mentre la neve scendeva fitta, i Vigili del fuoco hanno ritrovato i due escursionisti lungo strada della Madonna degli scout, entrambi in buone condizioni di salute. I due sono poi stati riaccompagnati a valle. L’intervento è stato portato a termine in collaborazione col personale del soccorso alpino.(can)

