Reggio Calabria, Biesse: un grande momento di solidarietà presso la Casa Famiglia Rosa Staltari

Biesse “Nessuno escluso Mai” arriva la Befana anche per Benedetta. I bambini sono la gioia dichiara la Presidente Biesse Bruna Siviglia – oggi è stato un momento di grande festa per tutti noi non c’è cosa più bella di un dono. Arriva la Befana anche per la splendida Benedetta una bambina di 7 anni affetta da una grave malattia. Un grande momento di solidarietà presso la Casa Famiglia intitolata a Rosa Staltari comunemente chiamata Rosella da poco riconosciuta Venerabile, di lei ne parleremo prestissimo per raccontare la storia di una straordinaria Donna. Che viaggia verso la Santità La casa famiglia è gestita dalla congregazione delle figlie di Maria Santissima Corredentrice, ad accoglierci Suor Franca sempre vicino ai bambini che loro accolgono con amore nella Casa di Nazareth, una seconda mamma per tutti loro, i ed è qui che incontriamo Benedetta e i suoi genitori ai quali abbiamo donato un contributo economico frutto di una raccolta fondi fatta all’interno dell’associazione Biesse, grazie al contributo di alcuni soci. Questo contributo continua Siviglia – servirà ai genitori per affrontare le spese necessarie per le cure di Benedetta. Arriva anche la calza donata dalla nostra socia Clelia Marchetta, ad allietare il pomeriggio Domenico Romeo che con la sua fisarmonica ha portato un po’ di allegria e di aria di festa. La commozione dei genitori e dii Suor Franca che hanno ringraziato l’associazione per il grande gesto di generosità e per la tempestività con cui Biesse si è prodigata per aiutare e sostenere Benedetta e la sua famiglia .all’incontro erano presenti anche Valeria Grasso, Patrizia Canale, Clelia Marchetta, Domenico Romeo, soci dell’associazione e Pina Saraceno, vicepresidente. Il sorriso di Benedetta al nostro arrivo e le sue lacrime al termine dell’incontro conclude la Presidente Bruna Siviglia – ci hanno ripagato di tutto, fare del bene è una terapia per l’anima ed ognuno di noi deve sentire forte il bisogno di tendere la mano, perché fare del bene fa stare bene.

La Presidente Biesse Bruna Siviglia