Torino: baraonda in pronto soccorso

Denunciata una coppia dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna

Nel pomeriggio del giorno dell’Epifania, gli agenti del commissariato Madonna di Campagna sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria a causa di due soggetti molesti. Si trattava di un uomo ed una donna, italiani, rispettivamente di 46 e 44 anni. La coppia, accomodata nel triage in attesa di essere visitata, inizia a dare in escandescenze. L’uomo alza la voce con gli infermieri e rivolge loro frasi minacciose. Il personale sanitario richiede allora l’intervento dell’addetto alla vigilanza, che redarguisce il paziente invitandolo a calmarsi. L’intervento del vigilante scatena la rabbia della donna che gli si avventa addosso e, dopo aver sferrato una serie di pugni alla schiena, gli afferra il polso e lo gira, provocandone la distorsione. Il dipendente verrà in seguito visitato con una prognosi di 10 giorni. Non si placa nel frattempo la furia del quarantaseienne che dapprima infierisce contro le sedie del triage per poi staccare tutti i fili dei computer dell’accettazione. L’intervento dei poliziotti permette il ripristino del pronto soccorso, temporaneamente bloccato per preservare l’incolumità dei pazienti. Da accertamenti emergono numerosi precedenti di Polizia a carico della coppia, anche specifici, un avviso orale ciascuno emesso dal Questore di Torino e l’obbligo di presentazione alla firma per la quarantaquattrenne. Entrambi sono stati denunciati per violenza e minaccia, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6845ff83a2c01256361305927