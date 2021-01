Vaccino. Calabria: somministrate 5.603 dosi

Pari al 21,9% rispetto alle 25.630 assegnate alla Regione

(DIRE) Reggio Calabria, 8 Gen. – Al momento sono 5.603 le dosi di vaccino somministrate in Calabria al personale medico e sociosanitario, personale non sanitario e nelle strutture residenziali per anziani. Il dato regionale e’ aggiornato a stamane alle 10:00 ed e’ riportato sul portale del ministero della Salute. Nello specifico sono stati vaccinati 2.772 uomini e 2.831 donne. La percentuale di somministrazione e’ del 21,9%, rispetto alle 25.630 dosi assegnate in questa prima fase alla Calabria. (Mav/Dire) 12:00 08-01-21