Covid. Bernini (FI): autonomi trattati da italiani di serie B

(DIRE) Roma, 9 Gen. – “L’analisi della CGIA di Mestre sulla disparità di risorse impiegate dallo Stato tra dipendenti pubblici e lavoratori autonomi sarà anche una provocazione, ma mette il dito nella piaga di questa crisi che ha accentuato il divario tra garantiti e non garantiti. Per questo Forza Italia si è battuta per inserire una protezione sociale anche nei confronti delle partite Iva, ma questo è solo l’inizio di un percorso. Per impedire la destrutturazione del tessuto produttivo costituito dalle piccole e medie imprese, occorrono altre e più rilevanti misure: l’anno fiscale bianco per chi ha subito danni dal Covid, congrui risarcimenti e il ritiro immediato dei 51 milioni di cartelle e avvisi esattoriali appena partiti. Non possono esistere italiani di serie A e di serie B, soprattutto se quelli penalizzati sono gli imprenditori che creano ricchezza”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Mar/ Dire) 17:24 09-01-21