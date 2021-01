Torino: Pusher trovato con 5 mila euro nelle suole delle scarpe

Si finge minore, arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio

E’ stato fermato Martedì sera in corso Palermo. Gli agenti del Commissariato “Barriera Milano” lo avevano notato poco prima in via Barbania dove, alla vista della volante, con un gesto fulmineo, si era disfatto di un fazzoletto bianco che buttava tra le auto in sosta. All’interno del tovagliolo sono stati trovati 10 frammenti di crack e 440 euro in contanti. Non erano le uniche banconote possedute dal ragazzo. Gli agenti hanno trovato altri 5000 euro nascosti all’interno delle suole delle sue scarpe.

Dai messaggi sui cellulari sono emerse diverse conversazioni dalle quali si evince chiaramente la sua “professione”. Il pusher prima di essere fermato dalla Polizia stava per consegnare ad un cliente 10 dosi al prezzo di 400 euro.

Il giovane, originario del Senegal, si è finto sin da subito minore di età. Dagli accertamenti effettuati è emerso che circa un anno e mezzo fa era stato sottoposto al protocollo BALDELLI, ovvero ad accertamenti sanitari che consentono di individuare una fascia di età compatibile con la persona, ed era stato refertato con un’età compresa tra 17 e 19 anni. All’epoca dei fatti, per reati simili, poiché ritenuto minore d’età, era stato sottoposto alla custodia cautelare minorile. Oggi, maggiorenne, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e falsa attestazione delle proprie generalità.