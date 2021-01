Covid, Arcuri: “Tutti gli italiani vaccinati entro l’Autunno”

Così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3

Roma – “Nessuno può immaginare che le misure non debbano essere attuate, noi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno entro il prossimo autunno”. Così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri a “Mezz’ora in più” su Rai 3 che aggiunge: “Entro la fine di marzo saranno vaccinati 6 milioni di italiani”, osservando che i contratti sottoscritti dall’Ue consentiranno “di raggiungere quel numero di vaccinati”.

Numeri vincono sulle parole, Italia leader in Europa

“I numeri sconfiggono le parole”, sottolinea il commissario per l’emergenza commentando i dati dei vaccini. L’Italia, rivendica, ha messo in campo “un piano evidentemente capace, siamo semplicemente il Paese leader in Europa per dosi somministrate”.

