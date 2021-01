Covid. In Sicilia 1.733 nuovi casi, Razza: completate scorte vaccino

(DIRE) Palermo, 10 Gen. – I nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 1.733, a seguito di 8.736 tamponi molecolari processati. “Ci aspettiamo ancora per qualche settimana una crescita del contagio e, quindi, una fase di tensione per le strutture ospedaliere, territoriali e per le aree di emergenza- afferma l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza- Nei giorni scorsi tutte le direzioni strategiche hanno ricevuto una nota dell’assessorato con cui abbiamo richiamato ciascuno alla doverosa attenzione per questa fase e chiesto di verificare tutti gli step di programmazione. Oggi dalla nostra abbiamo il personale raddoppiato sul territorio, ma dobbiamo tenere molta alta l’attenzione – continua Razza – e valutare se la curva diventa esponenziale. La campagna vaccinale, intanto, ci ha visto completare in tutta la Sicilia le scorte, tenuto conto della prima fase di richiami che prudenzialmente è stata accantonata”. (Sac/ Dire) 20:02 10-01-21