Governo. Meloni: Continua raccolta firme a sostegno della Mozione di Sfiducia

(DIRE) Roma, 10 Gen. – “Impietosi i dati Frontex-Ministero dell’Interno: l’emergenza Covid ha fatto diminuire gli arrivi illegali di immigrati verso tutta Europa, con la sola eccezione dell’Italia. Nel 2020, infatti, è triplicato il flusso via mare attraverso il Mediterraneo centrale (con Tunisia e Libia come porti di partenza) e si sono intensificati anche gli arrivi via terra sulla rotta balcanica.

Dati che parlano da soli e sono il risultato della furia immigrazionista del Governo giallorosso, che spalanca i porti mentre in Italia decine di migliaia di imprese hanno già chiuso (e altrettante rischiano lo stesso destino) e sempre più famiglie scivolano sotto la soglia della povertà . Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi devono andare a casa: Fratelli d’Italia continua a raccogliere le firme a sostegno della presentazione in Parlamento della mozione di sfiducia al Governo. E lo straordinario consenso che abbiamo raccolto conferma che gli italiani chiedono libere elezioni e vogliono dare all’Italia un governo che difenda i suoi cittadini, le sue famiglie, le sue aziende”.

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rilanciando la petizione online avviata Fratelli d’Italia per sostenere la mozione di sfiducia al Governo Conte. È possibile firmare all’indirizzo www.sfiduciamoilgovernoconte.it. (Tar/ Dire) 19:33 10-01-21