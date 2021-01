Opportunità in Francia con Danone

Danone, multinazionale del settore alimentare presente in 120 Paesi al mondo, è alla ricerca di figure professionali per le sue sedi in Francia. Tra i marchi controllati dal gruppo figurano brand come Activia, Actimel, Alpro, Aptamil, Danette, Danonino, Danio, Evian. Queste nel dettaglio alcune delle posizioni attualmente vacanti in Francia con Danone:

– Communication Coordinator

– Ecosystem Engagement

– Responsabile medico

– Product Technologist

– Business Intelligence Key Account Management

– Service Clients Exoport

– Performance&Projets Supply Chain

– Domain Lead Finance&Human Resources.

Per ulteriori dettagli e inoltrare online la propria candidatura è sufficiente consultare il portale Jobs della multinazionale francese.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Opportunita-in-Francia-con-Danone.aspx