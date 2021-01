Coronavirus, Cuba: test obbligatorio per i turisti, scuole aperte, ma vietate feste

11:12 – L’agenzia di stampa Prensa Latina comunica che per fronteggiare l’aumento dei contagi da coronavirus, Cuba ha deciso che i turisti internazionali dovranno aver svolto il test molecolare per il Covid-19 nelle ultime 72 ore, e che lo stesso deve essere risultato negativo. Nelle ultime 24 ore, il Ministero della Salute Cubano ha registrato 3 decessi e 388 casi di contagio positivo da Coronavirus, un record per le statistiche quotidiane. Dall’inizio della pandemia, Cuba ha registrato 14.576 casi di contagio e 151 decessi, ad oggi, con una situazione epidemiologica complessa, scrive ANSA, Cuba sta vivendo la terza ondata di contagi del Coronavirus. A seguito di tali rivelazioni, il Governo Cubano si è visto obbligato ad introdurre misure restrittive valide su tutto il territorio nazionale per regolamentare la circolazione dei veicoli e l’apertura degli esercizi pubblici, in particolar modo nelle ore notturne. L’Avana, capitale del Paese, ha subito limitazioni più severe, infatti sono stati chiusi cinema, teatri e palestre, è fatto divieto di riunioni pubbliche e feste private, tuttavia le scuole continueranno a restare aperte per la didattica in presenza, ad esse si uniscono anche attività bancarie e turistiche, le quali però dovranno osservare dei rigidi protocolli sanitari.

