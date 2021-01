Covid-19: il paziente 1 già a novembre 2019

Il nuovo paziente 1 di covid-19 in Italia è stato trovato. Sembra si tratti di una 25enne milanese che il 10 novembre 2019 è stata sottoposta a una biopsia della pelle per una dermatosi atipica. Prima ancora quindi del bambino in cui era stata rilevata la presenza del virus a dicembre 2019. Lo studio, che è stato pubblicato sul Journal of Dermatology dai ricercatori dell’Università Statale di Milano, Ieo e Centro diagnostico italiano, rivela anche che in alcuni casi “l’unico segno di Covid-19 è una patologia cutanea”.