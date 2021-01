Covid. Camusso: decisioni incomprensibili e poca trasparenza

(DIRE) Roma, 11 Gen. – “La scena politica italiana non è entusiasmante. Nonostante le chiusure, i contagi e i decessi non calano in modo consistente. Le vaccinazioni, nonostante le rassicurazioni, procedono a rilento. Questa mattina le scuole si sono riaperte solo in tre Regioni…”. Così l’ex segretaria generale della Cgil Susanna Camusso, in un’intervista a SprayNews.it. “Aggiungo che alle mille distanze, che il virus determina, si dovrebbe contrapporre una maggiore partecipazione e, invece, prevale una logica del tutto contraria. Le distanze si alimentano, si dilatano. Con decisioni incomprensibili, comprese quelle che riguardano più direttamente i cittadini. Le scelte sulle apertura e sulle chiusure appaiono molto lontane. E non trasparenti”. (Pol/ Dire) 22:01 11-01-21