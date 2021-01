Covid. Da ieri 12.532 nuovi casi su 92.000 tamponi, 448 i decessi e +27 le terapie intensive

(DIRE) Roma, 11 Gen. – Sono 12.532 i nuovi casi da coronavirus registrati in Italia da ieri, a fronte di un numero molto basso di tamponi (91.656). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Il tasso di positivita’ e’ dunque del 13,67%. Il netto calo il numero dei tamponi giornalieri. Ieri i nuovi casi erano stati 18.627 con circa 140mila tamponi, circa lo stesso numero di sabato quando i casi erano stati 19.978. Sono 448 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Aumentano di 27 unita’ le persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus in Italia, il dato passa da 2615 a 2642. (Sor/Dire) 17:14 11-01-21