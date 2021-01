Covid. Domani alla Camera audizione su emergenza trasporti

(DIRE) Roma, 11 Gen. – Domani la Commissione Trasporti della Camera, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all’emergenza sanitaria, svolge le audizioni dei seguenti rappresentanti: – 13.30 Agenzia Confederale dei trasporti e servizi (Agens) (in videoconferenza), Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (Anav) (in videoconferenza) e Associazione trasporti (Asstra) (in videoconferenza). – 14.15 Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) (in videoconferenza). – 15 Associazione uniti per l’Italia bus turistici (in videoconferenza), Comitato bus turistici italiani e Fai trasporto persone. L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv. (Lum/ Dire) 12:09 11-01-21