Disabili. Versace (FI): finalmente sbloccati 1,5 mln per ausili sport

(DIRE) Roma, 11 Gen. – “Dopo 3 anni vede finalmente la luce il fondo per l’avviamento delle persone con disabilità alla pratica sportiva tramite l’acquisto di ausili per lo sport. Le società e le associazioni sportive da oggi potranno presentare la richiesta di finanziamento tramite la piattaforma online frutto dell’accordo tra Sport e Salute, Comitato paralimpico, Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio e INAIL. Per accedere al fondo, che per ora ammonta a 1,5 milioni, le società e le associazioni dovranno caricare, per conto degli atleti tesserati, la propria domanda corredata dal preventivo di spesa, indicando l’ausilio per cui chiedono la fornitura tra quelli ammessi”. Così Giusy Versace, deputata e responsabile del dipartimento pari opportunità e disabilità di Forza Italia. “Già nel settembre 2019 avevo sollecitato il governo, tramite un’apposita interrogazione, a sbloccare i fondi originariamente assegnati con la legge di bilancio per l’anno 2018. Il governo aveva risposto solo nell’agosto 2020, impegnandosi a realizzare la piattaforma che oggi finalmente è realtà. Tre anni persi che potevano rappresentare una grande opportunità per tanti ragazzi che avrebbero potuto prepararsi al meglio per l’appuntamento di Tokyo 2021. Auspico che la piattaforma possa dar vita ad una vera procedura snella e semplificata per garantire a tutti gli atleti paralimpici di ottenere, in tempi rapidi, dispositivi adeguati che gli consentano di gareggiare ad alti livelli”, conclude la deputata. (Com/Pol/ Dire) 21:47 11-01-21