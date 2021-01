Mali. La missione africana a Bamako: elezioni entro 18 mesi

(DIRE) Roma, 11 Gen. – Una missione della Comunita’ economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas/Cedeao) e’ giunta oggi in Mali, guidata dall’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, per restare fino a domani e incontrare i vertici dell’esecutivo di transizione. Ad agosto l’Ecowas ha tentato di scongiurare la fine del governo del presidente Boubakar Ibrahim Keita, deposto da un colpo di stato dei militari. Ora, i delegati intendono accertarsi dell’operato dell’attuale esecutivo di transizione e assicurarsi che le elezioni legislative e presidenziali si svolgano in modo corretto, libero e trasparente. Sul punto, l’Ecowas intende anche ottenere che il governo di transizione organizzi il voto entro 18 mesi e non in tre anni, come precedentemente annunciato. (Alf/Dire) 18:28 11-01-21