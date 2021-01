Meteo: gelidi venti, freddo polare e temperature in calo sulla Penisola

11:34 – L’Italia sta vivendo in queste ultime ore un’ondata di freddo che porta le temperature a scendere sotto lo Zero, soprattutto nelle ore notturne e in alta quota. Il tempo si mantiene instabile, con Sole incerto, occasionali nevicate e piogge su tutta Italia. Il Nord Italia vedrà un mite bel tempo grazie all’avanzamento dell’alta pressione con cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto nelle ore mattutine in cui si vedranno nubi basse, con temperature massime che raggiungeranno i 3-4 gradi. Anche le zone centrali vedranno un miglioramento, sebbene potrebbero verificarsi delle occasionali nevicate sugli Appennini, e anche su Marche, Abruzzo e Umbria. Anche la Sardegna vedrà della neve sopra gli 800 metri. I venti di Maestrale e l’incertezza metereologica faranno oscillare le temperature massime delle zone centrali tra i 3° dell’Aquila e i 13° di Cagliari. Il Sud invece vedrà un lieve inasprimento dei cieli che saranno a tratti nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni occasionali soprattutto nelle ore pomeridiane, ma un lieve Sole riuscirà a fare comunque capolino tra le nubi, portando un occasionale bel tempo in alcune zone meridionali. In alta quota le temperature massime si aggireranno intorno a i 6°, ma in bassa quota potrebbero raggiugere i 16°, soprattutto a Palermo. Le ore notturne porteranno su tutta Italia un notevole calo delle temperature massime, alcune zone infatti raggiungeranno i -7°. La settimana si preannuncia dunque invasa da un rigido freddo polare, che preannuncia l’arrivo delle giornate più fredde dell’Inverno, soprattutto in virtù dell’arrivo di gelidi venti provenienti dalle Steppe Russe. (cit. ilmeteo.it)

