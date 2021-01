Recovery. Silvestroni: Trasporto aereo, digitalizziamo le torri di controllo

(DIRE) Roma, 11 Gen. – “Spero che, discutendo del Recovery Plan, il Parlamento possa confrontarsi sul futuro. Perché senza infrastrutture e tecnologie l’Italia rimane indietro. E questo riguarda in particolare i trasporti, a partire da quello aereo, uno dei settori devastati dal Covid e da questo Governo di incapaci”. Lo dichiara l’on. Silvestroni capogruppo di FdI in commissione Trasporti, che invita le forze politiche a sostenere la proposta dell’Enav sulle le torri di controllo digitali. “Lo Stato- spiega Silvestroni – deve finanziare i progetti seri che riguardano gli strumenti con cui si garantisce sicurezza e modernità a tutto il comparto del trasporto aereo, il cui rilancio è indispensabile per rilanciare il turismo e l’economia. Questo Governo finora ha fallito in tutto e continua a giocare con le poltrone e con i colori. E’ il momento di voltare pagine. I soldi in prestito del Recovery li restituiranno i nostri figli e nipoti, è a loro che bisogna pensare quando si deciderà come spenderli”. (Com/Pol/ Dire) 22:24 11-01-21