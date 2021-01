(DIRE) Roma, 11 Gen. – Manifestazione studentesca in corso presso il Ministero dell’Istruzione, a Roma. Chiusa viale Trastevere, da via Emilio Morosini fino a viale Glorioso. Sul posto pattuglie del Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale per viabilita’ e chiusure. (Ago/ Dire) 12:05 11-01-21