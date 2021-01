Covid. Positivi calano al 10,05%, 14.242 nuovi casi con 141mila tamponi, 616 decessi e -6 terapie intensive

(DIRE) Roma, 12 gen. – Sono 14.242 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 141.641 tamponi effettuati, il tasso di positivita’ si attesta quindi al 10,05%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Scende quindi il tasso di positivita’. Ieri c’erano stati 12.532 casi con 91.656 tamponi effettuati, pari al 13,6% di positivita’. Calano di 6 unita’ le persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus in Italia, nelle ultime ventiquattro ore sono passate da 2.642 a 2.636. Da ieri i decessi per coronavirus in Italia sono stati 616. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ventiquattro ore fa il conto si era fermato a 448. (Sor/Dire) 17:07 12-01-21 NNNN