Governo. Bernini (FI): Patto di legislatura ipotesi dell’irrealtà

(DIRE) Roma, 12 Gen. – “Ogni giorno che passa, lo scontro nella maggioranza diventa piu’ cruento. Dopo un anno di provvedimenti licenziati salvo intese, e dopo l’ultimo mese trascorso in una surreale guerra di posizione, oggi c’e’ stata un’ulteriore escalation, passando agli avvertimenti espliciti da parte di Palazzo Chigi: manca solo l’invio degli ambasciatori per la dichiarazione definitiva di guerra. E’ in questo clima che il governo si appresta ad approvare il Recovery Plan, il documento che determinera’ il futuro del Paese. Ed e’ in questo stesso clima che la maggioranza dovrebbe siglare nei prossimi giorni addirittura un patto di legislatura. A tutti gli effetti, un’ipotesi dell’irrealta’”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 18:10 12-01-21